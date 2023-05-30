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В Пакистане суд оправдал отца, застрелившего дочь во время заседания

Пакистанский суд оправдал отца, застрелившего во время заседания сбежавшую от свадьбы дочь

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Пакистане судья оправдал мужчину, застрелившего дочь в зале суда. Девушка сбежала от родственников, так как ее заставляли выйти замуж. Об этом сообщает Geo News.

По данным издания, 19-летняя Хаджира сбежала из дома, так как ее хотели насильно выдать замуж. Через какое-то время она узаконила себя узами брака, что не понравилось ее семье. Отец девушки написал заявление о похищении дочери.

23 января 2023 года Хаджира была доставлена в здание городского суда для дачи показаний перед мировым судьей. Во время заседания отец застрелил девушку «во имя чести». Также был ранен старший констебль, трое подозреваемых по делу о похищении и прохожий.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела за умышленное убийство, покушение на убийство, нападение на государственного служащего и незаконное хранение оружия.

Двое пострадавших, мать, брат и сестры девушки заявили, что прощают мужчину, и попросили судью снять с него все обвинения. Суд посчитал, что стороны пришли к соглашению, поэтому оправдал отца. Кроме этого, мужчину оправдали по делу, связанному с незаконным хранением оружия.

В отношении подозреваемого также было возбуждено уголовное дело о терроризме. В этом случае, согласно законам, невозможно прийти к соглашению сторон. Однако судья посчитал, что данное преступление не может быть инкриминировано мужчине, так как у него не было намерения сеять террор. Таким образом, подозреваемый был оправдан по всем статьям.

Ранее сообщалось, что четырем дагестанским девушкам, спасающимся от семейного насилия, удалось выехать в Грузию.

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