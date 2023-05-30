Школьники судакской школы № 4 попросили «Тавриду» взять их под творческую опеку

Учащиеся судакской средней общеобразовательной школы № 4 им. Героя Советского Союза В. Л. Савельева изъявили желание присоединиться к команде «Таврида.АРТ» и статью частью большой творческой семьи. Об этом было заявлено в рамках встречи учителей, представителей Российского движения детей и молодежи «Движения первых» и других активных учащихся с делегацией во главе с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко, сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Основная концепция сотрудничества — создание профильных классов под эгидой «Тавриды» с углубленным изучением классического гуманитарного образования и творческих индустрий.

«Академия «Меганом» даст новые возможности не только для молодежи от 18 до 35 лет, но и для тех, кто только в начале своего пути и в будущем хочет связать свою жизнь с творчеством и развитием новых компетенций. В академию к нам постоянно будут приезжать мастера и эксперты, выступать в качестве наставников и педагогов. И мы вполне можем сделать так, чтобы они посещали вашу школу, проводили различные мастер-классы, делились опытом», — сказал Кириенко.

Также была организована встреча с учащимися школы и гостями в свободной обстановке, где все участники встречи обменялись впечатлениями и обсудили перспективы совместного дальнейшего сотрудничества.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин рассказал об открытии на базе академии творческих индустрий «Меганом» первичного отделения Российского движения школьников «Движения первых», а также пригласил всех школьников судакской школы № 4 на арт-шествие по территории «Тавриды» в рамках Фестиваля молодого искусства, который пройдет с 17 по 21 августа на площадке арт-кластера.

При этом он объяснил, что академия «Меганом» не площадка с классическим высшим образованием, а центр круглогодичного обучения, где могут заниматься люди разных возрастов, совершенствуя свои профессиональные навыки в теме культуры, искусства и творческих индустрий. Сейчас идет обсуждение с руководством Республики Крым идеи создания в рамках «Таврида.АРТ» центра дополнительного образования для прокачивания компетенций школьников.