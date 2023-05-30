Неизвестный обвинил блогера Эдварда Била в терроризме

В экстренные службы Москвы поступило сообщение, что блогер Эдвард Бил якобы собирает у себя дома самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва военкомата. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, поздно вечером 29 мая 2023 года в столичные экстренные службы позвонил неизвестный, представившийся Василием. Мужчина сказал, что является соседом Эдварда Била. Ему стало известно, что блогер изготавливает у себя в квартире СВУ, чтобы применить его в одном из московских военных комиссариатов.

По указанному адресу приехали сотрудники правоохранительных органов. В квартире, в которой должен был проживать звонивший, оказался другой человек. Он не знал ни Василия, ни Эдварда Била. В квартире, в которой якобы изготавливают СВУ, проживает бывшая супруга блогера. Она заявила, что давно не живет с ним. Сейчас с ней находятся дети и родители, никто из них не изготавливает СВУ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее безработный москвич заявил о бомбе в туалетной бумаге, спрятанной в бассейне на юге столицы.