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Неизвестный обвинил блогера Эдварда Била в терроризме

Shot: неизвестный сообщил в полицию, что блогер Эдвард Бил собирается «взорвать» военкомат

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В экстренные службы Москвы поступило сообщение, что блогер Эдвард Бил якобы собирает у себя дома самодельное взрывное устройство (СВУ) для подрыва военкомата. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По данным издания, поздно вечером 29 мая 2023 года в столичные экстренные службы позвонил неизвестный, представившийся Василием. Мужчина сказал, что является соседом Эдварда Била. Ему стало известно, что блогер изготавливает у себя в квартире СВУ, чтобы применить его в одном из московских военных комиссариатов.

По указанному адресу приехали сотрудники правоохранительных органов. В квартире, в которой должен был проживать звонивший, оказался другой человек. Он не знал ни Василия, ни Эдварда Била. В квартире, в которой якобы изготавливают СВУ, проживает бывшая супруга блогера. Она заявила, что давно не живет с ним. Сейчас с ней находятся дети и родители, никто из них не изготавливает СВУ.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее безработный москвич заявил о бомбе в туалетной бумаге, спрятанной в бассейне на юге столицы.

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