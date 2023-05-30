Названы признаки, которые помогут родителям распознать нарцисса в ребенке

Признаками нарциссического расстройства личности у ребенка могут быть потребность в положительной оценке и мечты о безграничной власти, рассказала Life психолог Иляна Копылова.

По словам эксперта, таких детей также отличает недостаток эмпатии и уважения, вера в свою привилегированность, зависть к чужим достижениям, перфекционизм и эксплуатация близких.

Психолог отметила, что существует несколько факторов развития нарциссизма у детей. Среди них — ранняя оценка его действий, излишнее восхищение его небольшими заслугами, недостаток любви, холодность родителя и наследственность. Копылова отметила, что они из-за травмированности психики могут ощущать собственную грандиозность. Она также указала, если не лечить данное психическое заболевание, из ребенка может вырасти абьюзер — человек, который может пытаться подавлять других.

«Внутренняя пустота толкает человека проявлять злость и агрессию. Объектом выплеска негативных эмоций становятся близкие или зависимые люди (жена, подчиненные)», — добавила она.

Ранее клинический психолог «Клиники доктора Аникиной», автор канала «Экологичный психолог» Станислав Самбурский рассказал, что распознать абьюзера в переписке помогут несколько факторов: обычно они сильно форсируют события, пытаются все контролировать и имеют проблемы с гневом.