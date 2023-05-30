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Мужчина нашел «ужасную» картину в стене дома, в котором прожил 46 лет

Американец нашел в стене дома «ужасную» картину, на которой изображен мужчина без глаз

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Reddit

Житель США нашел «ужасную» картину в доме, в котором он прожил 46 лет, пишет Mirror. Все это время полотно хранилось в одной из стен.

Как рассказал мужчина, он был ошеломлен после того, как обнаружил спрятанную в стене картину, на которой был изображен старик без глаз. Американец решил поделиться рисунком с пользователями соцсетей

«Я нашел ее внутри стены в моем коридоре. Я жил в этом доме все свои 46 лет. Картина выглядит ужасно, и у него нет глаз. На обороте написано неразборчиво», — добавил мужчина.

Американец добавил, что сама картина его не пугает — его «сбивает с толку» мысль о том, что она десятилетиями скрывалась в стене и никто ее не нашел. Однако комментаторам было труднее сохранять спокойствие, глядя на такое искусство.

«Это что-то из «Охотников за привидениями», — пишут люди.

Ранее в соцсетях на картине 1937 года нашли iPhone.

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