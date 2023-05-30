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Россиянка утонула на речной прогулке из-за того, что водитель судна не выдал ей спасжилет

Женщина погибла на речной прогулке под Астраханью, так как ей не досталось спасжилета

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Pixabay

В Астраханской области женщина утонула из-за того, что ей не хватило спасательного жилета. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 28 апреля в акватории реки Ашулук в Харбалинском районе. Три женщины вышли на воду на маломерном судне с подвесным руль-мотором под управлением местного жителя.

В семидесяти метрах от берега лодка по какой-то причине стала погружаться в воду, где вскоре оказались и ее пассажиры. Как установили следователи, пассажирке 1974 года рождения не досталось спасательного жилета перед началом плавания. В итоге женщина не смогла удержаться на воде и утонула.

Ее тело было найдено вечером того же дня на левом берегу реки. В настоящее время основным подозреваемым в гибели россиянки следствие считает перевозчика, нарушившего требования в области транспортной безопасности.

Расследование уголовного дела, однако, все еще продолжается.

Перед этим сообщалось, что в Воронеже 17-летний юноша утонул в озере во время праздника по случаю дня рождения друга.

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