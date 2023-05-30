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Москвичей приглашают на чемпионат рыболовов-любителей

В рамках «Рыбной недели» в Москве проходят чемпионаты рыболовов-любителей

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«Московские сезоны»

В рамках гастрономического фестиваля «Рыбная неделя» жители Москвы смогут принять участие в чемпионате по рыбалке, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Чемпионат по рыбалке» состоится со 2 по 4 июня на Гольяновском пруду и 3-4 июня на Коломенской набережной. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. В рамках чемпионата будут разыгрываться призы в разных номинациях.

Участники смогут получить на площадках необходимое снаряжение: телескопические удилища, поплавочные оснастки, прикормку, червей и опарыши, ведра для замешивания прикормки, стойки для удилищ, стулья и телескопические подсачеки.

Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» проходит в Москве с 26 мая по 4 июня. Он проводится в столице уже в седьмой раз, для гостей открыты 26 фестивальных локаций во всех округах города.

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