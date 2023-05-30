Группа мужчин устроила стрельбу по банкам из пневматики около детской площадки в Петербурге

В Петербурге мужчины практиковались в стрельбе по банкам из пневматики неподалеку от детской площадки. Об этом сегодня сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел накануне вечером на Ленинском проспекте в Московском районе города. Как сообщает источник, звуки, напоминающие выстрелы, услышала местная жительница и обратилась в полицию.

Когда на место прибыли правоохранители, выяснилось, что в парковой зоне, поблизости от детской площадки импровизированное стрельбище устроили четверо мужчин. Они соревновались в меткости, стреляя по банкам из пневматического оружия.

Полицейские установили, что к происшествию могут быть причастны двое безработных, 43 и 47 лет, а также 48-летний таксист и 53-летний портовый рабочий. На стрелков составили административные протоколы за мелкое хулиганство, а у двоих из них изъяли оружие.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении приятелей уголовного дела.

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