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«Они спали»: в Москве три девушки не проснулись, когда в их окно залетел дрон

Life: три жительницы дома на Ленинском проспекте в Москве не проснулись, когда к ним в окно залетел беспилотник

Три 18-летние девушки, которые живут в квартире попавшего под атаку беспилотников дома на Ленинском проспекте в Москве, не проснулись от того, что к ним в окно залетел дрон. Об этом сообщил Life их сосед.

«Они спали. Он как залетел, они не проснулись. Охранник разбудил», — рассказал он.

30 мая Baza сообщила, что порядка 25 беспилотных летательных аппаратов участвовали в утренней атаке на столичный регион. Как уточнили в издании, большую часть беспилотников удалось сбить силами ПВО в Московской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил в своем Telegram-канале, что в результате прилетов беспилотников в город нет пострадавших. По его словам, в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.

Другой житель 30-этажки на Ленинском проспекте сообщал, что беспилотник влетел в окно соседней квартиры на 14-м этаже. Он говорил, что еще «буквально три метра» и это были бы его окна. По его словам, само «тело» дрона вошло в комнату, а его крылья — упали на парковку.

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