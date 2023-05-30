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Клиентка укусила мастера маникюра за грудь, уличив ее в переписке со своим бывшим мужем

Мастер маникюра из Тюменской области пострадала от укуса клиентки за грудь

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Depositphotos

В Тюменской области девушка пришла на маникюр к своей знакомой, увидела в ее телефоне переписку со своим бывшим мужем и укусила соперницу за грудь. Об это сообщает объединенная пресс-служба региональной судебной системы.

В Заводоуковске мировой судья разрешил спор мастера маникюра и ее клиентки. Как было установлено, последняя пришла на процедуру к своей знакомой 19 марта. Девушки общались и распивали алкоголь, но в какой-то момент пришедшая увидела в телефоне специалистки по маникюру ее переписку со своим бывшим мужем. Тогда разозлившаяся россиянка ударила приятельницу кулаком по лицу, поцарапала его, а затем укусила потерпевшую за грудь.

На суде нападавшая вину не признала и заявила, что мастер сначала сама на нее напала и даже попыталась задушить подсудимую. А также пояснила, что не ревнует бывшего мужа, так как проживает с ним раздельно.

В итоге агрессивную клиентку признали виновной в нанесении побоев и оштрафовали на 5 тыс. руб.

На днях стало известно, что москвич напал на таксиста за слишком долгую поездку наедине с его девушкой.

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