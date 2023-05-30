В Подмосковье заявили о работе экстренных служб по поиску фрагментов БПЛА

Глава городского округа Истра в Подмосковье Татьяна Витушева заявила, что территория около деревни Павлово-1 сейчас обследуется на предмет падения мелких фрагментов беспилотников. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Все экстренные службы на территории городского округа Истра работают в штатном режиме. В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — сказано в сообщении.
Витушева также попросила местных жителей не публиковать и не комментировать кадры работы систем противовоздушной обороны.
Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотников в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.
В Министерстве обороны России заявляли, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими беспилотниками оказали на месте.