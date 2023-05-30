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Эксперт предположил, откуда могли прилететь атаковавшие Москву беспилотники

Эксперт Бабинцев: атаки БПЛА на Москву могли быть со стороны Харькова или Прибалтики

Генеральный директор ассоциации «Аэронекст» НТИ Глеб Бабинцев считает, что беспилотные летательные аппараты, которые утром атаковали Москву, могли прилететь как со стороны Прибалтики, так и со стороны Харькова. Своим мнением Бабинцев поделился с РИА Новости.

«Атаки могут спокойно идти с территории Прибалтики — по прямой до нас всего 700 км, это мелочь для небольшого самолета. С Украины, особенно от Харькова, тоже очень просто», — пояснил он.

Эксперт указал, что «небольшой беспилотник самолетного типа с двигателем внутреннего сгорания и грузом 20-50 кг может пролететь 1,5-2 тыс. км, это не проблема».

Утром 30 мая экстренные службы сообщили о попадании беспилотных летательных аппаратов в два жилых дома. Один на Профсоюзной улице, другой на улице Атласова в Новой Москве.

В Министерстве обороны России заявили, что в атаке участвовали восемь беспилотных летательных аппаратов.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в зданиях, атакованных БПЛА, есть незначительные повреждения. Медицинская помощь двум жителям домов рядом с упавшими дронами оказали на месте.

Все новости на тему:
Атака беспилотников на Москву
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