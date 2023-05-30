В Ульяновской области цистерны сошли с рельсов

Две цистерны с газовым конденсатом около 4 утра 30 мая сошли с рельсов в Ульяновской области, одна опрокинулась. Об этом сообщила Приволжская транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Отмечается, что инцидент произошел на станций Ульяновск-2 при производстве маневровых работ. Одна цистерна опрокинулась, но розлива конденсата не произошло. Из людей никто не пострадал. В настоящее время работает восстановительный поезд.

Задержек движения других поездов также не произошло. В настоящее время устанавливаются причины инцидента. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства РФ о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении СК РФ на транспорте, следователи по факту ЧП начали доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Ранее сообщалось, что три вагона грузового поезда с щебнем вечером 24 мая сошли с рельсов в Челябинске.