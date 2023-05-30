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Пропавший в лесу россиянин вышел к людям сам

В Иркутской области пропавший в лесу мужчина сам вышел к людям

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Shutterstock

В Усольском районе Иркутской области был найден ранее пропавший 64-летний Анатолий Кривенков. Как сообщает портал irk.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина вышел из леса сам.

В дежурную часть обратился 61-летний житель Усольского района. Он рассказал о том, что днем 29 мая вместе со своим приятелем Кривенковым он отправился в лес на сбор шишки. Мужчины в какой-то момент разошлись в районе поселка Октябрьский. После этого Кривенков на связь не выходил. Начались его поиски. Но они были безуспешными.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае двух потерявшихся в лесу школьниц нашли живыми.

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