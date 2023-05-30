В результате стрельбы во Флориде было ранено девять человек

В результате стрельбы в городе Холливуд во Флориде были ранены по меньшей мере девять человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местную полицию.

По имеющейся информации, произошло столкновение между членами двух криминальных молодежных группировок. Примечательно, что четверо раненых не достигли 17 лет.

В настоящий момент арестован один из стрелявших. Остальные пока находятся на свободе. Полиция обратилась к местным жителям с просьбой предоставить имеющиеся у них видеозаписи с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском городе Мемфис произошла стрельба прямо во время телевизионного интервью кандидата в горсовет от Демократической партии.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге для журналистов, что с начала 2023 года в США произошло свыше 200 случаев массовой стрельбы, что в среднем составляет более одного раза в день. Официальный представитель Белого дома отметила, что в этом году в США в результате применения оружия погибли свыше 14 тыс. человек.