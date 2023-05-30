Уроженка России погибла при крушении яхты в Италии

На итальянском озере Лаго-Маджоре 28 мая произошло крушение моторной яхты, в числе погибших оказалась 50-летняя уроженка России Анна Божкова, которая была женой итальянского шкипера, сообщает издание VareseNews.

«Эта женщина российского происхождения давно жила в провинции Варезе вместе с капитаном судна, которое трагически перевернулось в воскресенье 28 мая», — указало издание.

По данным газеты, яхта перевернулась и затонула у берегов селения Лизанца. По информации местных властей, на борту судна находились 25 человек, включая группу туристов, отмечающих день рождения одного из членов компании. Большинство пассажиров смогли спастись самостоятельно, доплыв до берега, еще часть подняли спасатели на борт своих катеров.

Помимо уроженки России, погибли еще 53-летний гражданин Израиля, работавший на спецслужбы еврейского государства, а также два сотрудника итальянских секретных служб: 62-летний мужчина и 53-летняя женщина.

Прокуратура расследует все обстоятельства крушения яхты. Предполагается, что судно перевернулось из-за внезапно налетевшего сильного вихря.

Ранее стало известно, что судно с 12 людьми на борту потеряло ход по пути на остров Монерон на Сахалине.