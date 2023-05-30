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Космонавты Чуб и Кононенко отправятся на МКС на год

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на околоземной орбите не меньше года, передает НСН.

Они полетят на Международную космическую станцию в сентябре нынешнего года на пилотируемом корабле «Союз МС-24», а возвращение запланировано на осень 2024 года.

В состав данного экипажа также включена женщина - астронавт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Лорал О'Хара в рамках соглашения о перекрёстных полётах.

Американец должен будет вернуться на Землю в марте 2024 года, вместе с россиянином Олегом Новицким и представительницей Белоруссии Мариной Василевской

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