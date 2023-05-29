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В России выросли цены на ингредиенты для окрошки

АТОЛ: в России выросли цены на огурцы, сметану, а также квас и кефир

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Аналитики АТОЛ в преддверии Дня окрошки выяснили, за какую сумму можно приобрести ингредиенты для приготовления окрошки в небольших «магазинах у дома». «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В рамках общей инфляции выросли цены на огурцы и сметану. Так, в небольших магазинах 1 кг огурцов в среднем можно приобрести за 188 рублей, что на 5,5% дороже, чем в мае 2022 года. Цены на квас и кефир выросли на 5% и на 2% и составляют 86 рублей и 72 рубля за литр соответственно.

Средняя цена за десяток яиц в мае 2023 составила 84 рубля, что на 1% дороже относительно мая 2022 года. Также незначительное изменилась стоимость на редис (+0,6%) и варёную колбасу (+0,4%).

Картофель же, наоборот, подешевел: в мае 2023 года купить 1 кг в среднем можно за 42 рубля, что на 21% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» писала о том, на чем нужно есть окрошку.

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