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Синоптик рассказала, какой будет погода в Москве этим летом

Синоптик Позднякова: жары москвичам придется ждать до июля

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

30-градусной жары жителям столицы придется ждать до июля, рассказала в беседе с kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Что касается первых дней лета, по словам синоптика, жаркой погоды не ожидается, однако и похолодания тоже. Воздух прогреется до +24…+25 градусов и обойдется без дождей, добавила она.

«В начале второй декады июня — то есть как раз в длинные выходные по случаю Дня РоссииМоскву накроет еще одна волна похолодания. Она окажется короткой. И во второй половине месяца погода будет устойчиво теплее климатической нормы. Норма для июня, кстати, это +21…+23 градуса. Значит, можем рассчитывать на +25», — продолжила Позднякова.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что летняя температура в Москве и Московской области будет находиться в диапазоне 21-26 градусов по Цельсию. Также, по его прогнозам, аномальная жара москвичей не ожидает.

До этого директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева рассказала, как избежать травм летом.

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