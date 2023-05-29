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СК проводит проверку по факту гибели младенца в Пермском крае

СК проверит соцслужбы и полицию после гибели 7-месячного ребенка от ожогов в Пермском крае

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ЧП ДТП Пермь/VK

СУ СК по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту гибели семимесячного ребенка от ожогов в коляске, сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, 28 мая 2023 года в одном из населенных пунктов Пермского района семимесячный ребенок находился дома вместе с трехлетним братом и матерью. Оставшись без присмотра взрослых, старший брат поджег одеяло, на котором находился младший ребенок.

Семимесячный мальчик был экстренно госпитализирован, однако, несмотря на помощь врачей, скончался на следующий день от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов опросили очевидцев, в ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, по результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.

Ранее знакомые родителей из-под Перми, чей младенец сгорел в коляске, рассказали о еще одной гибели ребенка в семье.

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