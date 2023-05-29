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Эколог рассказал, какими заболеваниями может обернуться загрязнение воздуха

Эколог Каюмов: загрязнение воздуха приводит к обострениям у астматиков и аллергиков

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Александр Патрин/РИА Новости

Загрязнение атмосферы может привести к усугублению состояния здоровья у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергией и астмой, а также привести к росту онкологических заболеваний. Об этом в беседе с «Ридусом» предупредил председатель совета экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов.

«Обостряются первичные заболевания у астматиков, аллергиков, сердечников, а потом рост онкозаболеваний, если не сократится количество грязи в воздухе. А дальше — смертность, депопуляция в стране», — отметил Каюмов.

По его мнению, проблемы с загрязнением воздуха в России являются особенно актуальными в связи с растущим количеством транспорта и вредных промышленных выбросов. Он подчеркнул, что государство должно принуждать бизнес заниматься природоохранными мероприятиями.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы Никита Чаплин рассказал, почему нельзя закапывать мусор на даче, а также по каким правилам можно сжигать остатки деревьев и ветки у себя на участке.

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