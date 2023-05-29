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СМИ: на акции протеста сербов в Косово началась стрельба

«Новости»: международные силы безопасности НАТО атаковали сербов в Косово

Сербское издание «Новости» сообщило, что в ходе протеста сербского населения в муниципалитете Звечан в Косово была открыта стрельба.

Корреспондент газеты сообщает, что за несколько минут до начала стрельбы протестующие сели на землю напротив здания муниципалитета, чтобы доказать свои мирные намерения по указанию одного из лидеров политической организации косовских сербов Игора Симича.

По данным издания, представители миссии НАТО в Косово KFOR применили дубинки, слезоточивый газ и 30 светошумовых гранат, а полиция Косово ведет стрельбу из огнестрельного оружия. Сообщается о двух раненых.

Поводом для протестов стала смена руководства косовских муниципалитетов после местных выборов 23 апреля, которые бойкотировало сербское население.

Ранее глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти страны не допустят жертв среди сербов в Косово.

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