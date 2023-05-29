В федерации рестораторов Краснодара рассказали о рисках запрета иностранных языков на вывесках

Власти Краснодара приняли решение запретить использование иностранного языка и транслитерации на вывесках. Запрет не коснется только тех названий, которые зарегистрированы компаниями в качестве товарного знака. Директор представительства Федерации рестораторов и отельеров в Краснодаре Сергей Добров заявил «Газете.Ru», что такой запрет может стать «большой проблемой» для бизнеса из-за высокой стоимости вывесок и отсутствия у многих предпринимателей собственного товарного знака.

«Это может быть большой проблемой для бизнеса, потому что не все регистрируют своё имя именно как товарный знак. При этом, по-прежнему, многие используют иностранные надписи. И стоимость одной вывески, если это большая фасадная вывеска, может доходить до нескольких сот тысяч рублей, если это где-то на фасаде торгового центра, либо на фасаде большого ресторана. Хорошо, что есть возможность ничего не менять, если это зарегистрированный товарный знак, ну и, наверное, это логично было бы, что будет такая возможность», — сказал он.

По словам Доброва, важно предусмотреть порядок действий на тот случай, если человек решит зарегистрировать свой товарный знак для сохранения вывески, поскольку эта процедура может длиться долго. Он подчеркнул, что запрет на использование иностранного языка на вывесках может заставить предпринимателей сделать свой бизнес более «правильно оформленным».

«Регистрация товарного знака может длиться достаточно долго — больше года, и, если какой-то из собственников бизнеса, узнав об этих изменениях в законодательстве, подаст на регистрацию прямо сейчас, он может физически не успеть зарегистрировать свой товарный знак к указанному сроку. И очень важно предусмотреть процедуру действия в такой ситуации. Я считаю, что, с одной стороны, это может быть сложностью, с другой стороны, кого-то это, наоборот, подтолкнёт к тому, чтобы сделать свой бизнес ещё более системным, ещё более правильно оформленным. Хотя, безусловно, должна быть определённая процедура предусмотрена, потому что, если наклейку просто перепечатать — это не дорого, можно пойти и просто выполнить требования законодательства. Но на случай, если это действительно большие вложения и на случай, если человек готов выполнить все требования законодательства, и зарегистрировать товарный знак, должна быть процедура», — добавил он.

Ранее стало известно, что депутаты городской думы Краснодара поддержали запрет на использование иностранных языков при оформлении вывесок, который распространяется и на транслитерацию. Использовать иностранный логотип или надпись в названии могут только те компании, которые зарегистрировали это слово в качестве товарного знака. Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.