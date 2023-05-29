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После ликвидации пожара в московской квартире было найдено тело мужчины

В Москве в сгоревшей квартире нашли тело мужчины, прикованного наручниками к посудомойке

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Телеграм-канал Прокуратуры Москвы

В Москве после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело мужчины, пристегнутого наручниками к посудомоечной машине, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина систематически употреблял алкогольные напитки. В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причину возникновения возгорания.

Как сообщается в Telegram-канале Shot, 29 мая 2023 года 32-летнего мужчину могла приковать на кухне сожительница, чтобы он не ушел из дома за водкой. Однако он решил закурить, из-за чего возникло возгорание. Мужчина скончался во время пожара. На теле погибшего не обнаружили следов насильственной смерти.

Пресс-служба столичного СУ СК в официальном Telegram-канале сообщает, что на месте происшествия проводятся проверочные мероприятия. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

Ранее в Омске тело местной жительницы нашли во время тушения пожара в квартире дома.

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