Число запросов на бронирование туров в Турцию в России возросло

Россияне начали массово покупать путевки в Турцию после победы на президентских выборах Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, ссылаясь на экспертов туристической отрасли.

Согласно их данным, 29 мая число запросов на бронирование туров в Турцию возросло в два-три раза.

«Многие туристы ждали, когда закончится выборная гонка и ситуация «устаканится», — рассказали специалисты.

Отмечается, что туристы опасались возможных протестов в стране, притом, что им было неважно, кто победит на выборах.

Также, по информации экспертов, из-за роста спроса агрегаторы могут частично увеличить цены.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что заявление кандидата от оппозиции в президенты страны Кемаля Кылычдароглу о необходимости присоединения к санкциям в отношении России сократило спрос среди россиян на туры в Турцию.