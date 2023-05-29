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Жителю Якутии вынесли приговор за сожжение знакомого в машине

Верховный суд Якутии: местный житель получил 16 лет колонии за сожжение человека в мишине

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Верховный суд Якутии назначил наказание в виде 16 лет и двух месяцев колонии строгого режима 33-летнему уроженцу Сунтарского улуса, который поджег машину со своим приятелем внутри, передает kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

В ходе допроса мужчина рассказал, что возгорание якобы произошло случайно из-за непотушенной сигареты. По его словам, в салоне автомобиля находилась большая канистра с горючим, которая мгновенно вспыхнула. Однако, согласно проведенной пожарно-технической экспертизе, был доказан факт умышленного поджога.

Выяснилось, что в тот день приятели употребляли спиртное, находясь в машине погибшего. Между ними возник конфликт, в ходе которого хозяин машины упрекнул осужденного за то, что он самовольно слил бензин из канистры, находящейся в автомобиле. Разгневанный пассажир дождался, когда владелец авто уснул, а затем, выйдя из машины, облил ее бензином и поджег. Пострадавший получил ожоги 79% тела и скончался на месте.

Сообщается, что свою вину осужденный признал лишь частично, возместив материальный ущерб. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Накануне Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени, совершенное в 2021 году.

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