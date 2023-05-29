Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Дагестане сын расстрелял из пистолета собственного отца

РЕН ТВ: сын несколько раз выстрелил из пистолета в своего отца в Дагестане

close
100%
Depositphotos

В Республике Дагестан местный житель расстрелял из пистолета собственного отца. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на улице Комарова в Южно-Сухокумске в воскресенье, 28 мая. Мужчины поссорились по неустановленному поводу, а затем сын пострадавшего выстрелил в него из пистолета.

Известно, что в результате отец злоумышленника получил ранения различных частей тела и скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Несколькими днями ранее водитель попал в дагестанскую больницу после обстрела его машины из травматического оружия.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях