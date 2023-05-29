В Дагестане сын расстрелял из пистолета собственного отца

В Республике Дагестан местный житель расстрелял из пистолета собственного отца. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел на улице Комарова в Южно-Сухокумске в воскресенье, 28 мая. Мужчины поссорились по неустановленному поводу, а затем сын пострадавшего выстрелил в него из пистолета.

Известно, что в результате отец злоумышленника получил ранения различных частей тела и скончался на месте.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Несколькими днями ранее водитель попал в дагестанскую больницу после обстрела его машины из травматического оружия.