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Открытое возгорание на пострадавшем при обстреле заводе под Белгородом ликвидировано

Администрация Шебекино: открытое возгорание на обстрелянном заводе ликвидировано

Глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщил в своем Telegram-канале, что открытое горение на территории пострадавшего в результате обстрела предприятия в Белгородской области ликвидировано.

По словам Жданова, загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями.

«В воздухе еще сохраняется запах продуктов горения, для проведения точных замеров их концентрации в воздухе на место уже выехали специалисты», — сообщил Жданов.

По его словам, в Шебекино в результате обстрела пострадали два промышленных предприятия. Отмечается, что в ряде микрорайонов Шебекино после обстрела отсутствует электроэнергия. Также в результате обстрела без электроснабжения остались населенные пункты Новая Таволжанка, Шамино и Архангельское.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ранении четырех человек при обстреле Шебекино, один из пострадавших, по его словам, находится в реанимации.

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