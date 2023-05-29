В Химках поймали двоих москвичей, запустивших самодельные дроны над военной техникой

Три самодельных беспилотника, оснащенных камерами, заметили в Химках, когда они летали над военной техникой. Об этом сообщает Life.

По его данным, о дронах сообщили жители ЖК «Пятницкие луга», которые увидели дроны, кружившие на высоте около 300 м. Граждане вызвали полицию. Сотрудникам полиции уже удалось найти владельцев беспилотников, ими оказались два москвича 39 и 47 лет. По их словам, они собрали три дрона из разных деталей, часть из которых напечатали на 3D-принтере, а остальные — заказали через Интернет.

Мужчины также сообщили, что проводили тестовые полеты, чтобы проверить работу сделанных дронов и после этого отправить их нашим военным в зону спецоперации. При этом они не смогли ответить, зачем проводили запуск беспилотников именно над военной техникой. В результате полицейские изъяли у них аппараты, пульты управления, специальные очки и ноутбуки. В настоящий момент проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель Москвы рассказал правоохранителям о случае, когда двое полицейских пытались запустить на улице квадрокоптер.