Глава «Опоры России»: вклад малого и среднего бизнеса в экономику России растет

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России в абсолютных цифрах растет существенными темпами, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в своем Telegram-канале.

Эксперт ожидает, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2022 года превысит 30 трлн рублей. Налоговые отчисления увеличились с 3,2 до 4,7 трлн рублей.

«Динамика по занятости в МСП также демонстрирует хорошие показатели. Сейчас в МСП с учетом самозанятых занято около 28 млн человек, т.е. национальная цель, поставленная президентом России, по обеспечению легальной занятости в МСП — 25 млн человек к 2030 году уже выполнена с превышением и досрочно», — написал Калинин.

Он подчеркнул, что этих результатов удалось добиться благодаря прежде всего работе самого малого и среднего бизнеса, его активности, популяризации и быстрой адаптации к новым условиям.

Еще одна причина, по мнению эксперта, — эффективная реализация правительством и регионами национальных проектов, прежде всего «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Калинин также заявил, что для опережающего развития МСП предпринимателям необходимо значительно увеличить инвестиции в этом секторе, в технологическое развитие и в кадры.

«Малый и средний бизнес должен массово выходить со своей продукцией на зарубежные рынки, доля экспорта МСП в общем объеме экспорта хотя и растет, но должна быть существенно выше, чем сейчас», — добавил глава «Опоры России».

Кроме он отметил, что сегодня состоится заседание правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, которую возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На заседании комиссии будут обсуждаться как текущие вопросы, так и стратегические направления развития МСП, сообщил Калинин.