Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава «Опоры России»: вклад малого и среднего бизнеса в экономику России растет

close
100%
Depositphotos

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику России в абсолютных цифрах растет существенными темпами, заявил президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин в своем Telegram-канале.

Эксперт ожидает, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2022 года превысит 30 трлн рублей. Налоговые отчисления увеличились с 3,2 до 4,7 трлн рублей.

«Динамика по занятости в МСП также демонстрирует хорошие показатели. Сейчас в МСП с учетом самозанятых занято около 28 млн человек, т.е. национальная цель, поставленная президентом России, по обеспечению легальной занятости в МСП — 25 млн человек к 2030 году уже выполнена с превышением и досрочно», — написал Калинин.
Он подчеркнул, что этих результатов удалось добиться благодаря прежде всего работе самого малого и среднего бизнеса, его активности, популяризации и быстрой адаптации к новым условиям.

Еще одна причина, по мнению эксперта, — эффективная реализация правительством и регионами национальных проектов, прежде всего «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

Калинин также заявил, что для опережающего развития МСП предпринимателям необходимо значительно увеличить инвестиции в этом секторе, в технологическое развитие и в кадры.

«Малый и средний бизнес должен массово выходить со своей продукцией на зарубежные рынки, доля экспорта МСП в общем объеме экспорта хотя и растет, но должна быть существенно выше, чем сейчас», — добавил глава «Опоры России».

Кроме он отметил, что сегодня состоится заседание правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства, которую возглавляет председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На заседании комиссии будут обсуждаться как текущие вопросы, так и стратегические направления развития МСП, сообщил Калинин.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях