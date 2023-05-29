Знакомые рассказали о семье под Пермью, где восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске

В селе Култаево в Пермском крае восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске. Как рассказала «Газете.Ru» знакомая родителей малыша Анастасия, ранее в семье погиб другой ребенок, который замерз на балконе. Женщина отметила, что семья считается неблагополучной, а соседи неоднократно жаловались на нее.

«Семья неблагополучная, детей трое: 13 лет, 3 года, и вот малыш. Последние две недели мать пила каждый день. По ночам разгуливала с коляской. Постоянно музыка, костры жгут тут же у дома, дети все с ними. Она не единственная семья в нашем районе, где находятся в опасности маленькие дети. На них раз 30 вызывали опеку. Жалоб было так же немерено. До этого также погиб у них малыш, в возрасте одного месяца, «нечаянно» заморозили на балконе. Старший сын не посещает школу, постоянно жалуются на него», — сказала она.

Еще одна знакомая семьи Екатерина в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что гибель первого ребенка «списали на несчастный случай». При этом после нового ЧП родители утверждают, что плед в коляске восьмимесячного малыша поджег его трехлетний брат. Женщина отметила, что других детей из семьи не забрали, а родители находятся дома.

«Семья постоянно пьющая, было четверо детей, первый погиб от холода, сейчас второго сожгли. Мать не посадили, списали на несчастный случай. Сейчас пытаются тоже дело замять, типа ребёнок поджег плед, и родители не виноваты. Родителей, кстати, не закрыли, не посадили. Они дома находятся. Ничего абсолютно не сделано. Детей не забрали. ЧП произошло позавчера, вчера только узнали. Там же полицейские стояли, и они сказали, и соседи сказали, что ребенок заживо сгорел, пытались реанимировать, но, к сожалению, погиб. Насчет завели ли дело, не знаем, но полиция приходила и опрашивала нас, что за семья. Соседи покрывают, говорят, семья нормальная, хотя это неправда! Они просто там постоянно бухали все вместе», — добавила она.

При этом соседка семьи Александра заявила «Газете.Ru», что «ничего плохого» о ней сказать не может, поскольку мать детей «очень их любила». Она уточнила, что по поводу погибшего от холода ребенка рассказать правду сможет только его мать, поскольку остальные люди «говорят гадости».

Ранее в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован пост с информацией о том, что в селе Култаево восьмимесячный ребенок заживо сгорел в коляске, пока его нетрезвые родители спали. Отмечается, что семья ранее стояла на учете.