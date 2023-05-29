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Дерматолог назвала факторы, провоцирующие облысение

Дерматолог Саперова: облысение могут спровоцировать дефицит витаминов и наследственность

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Стресс, нехватка витаминов и наследственная предрасположенность могут спровоцировать облысение. Об этом в беседе с РИАМО рассказала врач-дерматолог, трихолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ольга Саперова. При этом, по ее словам, окрашивание волос не провоцирует их выпадение.

«Облысение может быть вызвано различными факторами, включая генетическую предрасположенность, стресс, нарушение гормонального баланса, дефицит витаминов и минералов, а также применение некоторых лекарственных препаратов», — пояснила врач.

Она отметила, что бороться с облысением помогают специальные шампуни и лосьоны, массаж головы, применение специальных препаратов таких, как миноксидил и финастерид, а также пересадка волос. Специалист при этом подчеркнула, что употреблять те или иные лекарства можно только после консультации с врачом.

Ранее парикмахер Марина Лапина объяснила, как быстро высушить волосы без фена.

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