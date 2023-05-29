В Башкирии наездник едва не погиб под копытами лошади, скинувшей его во время сабантуя

Лошадь скинула наездника во время празднования сабантуя, мужчина отделался ушибами. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на комментарий Минздрава Башкирии.

Инцидент, зафиксированный на видео, случился неподалеку от села Аскарово в Абзелиловском районе. Во время конных скачек, организованных по случаю сабантуя, одна из лошадей сбросила наездника с седла и несколько метров тащила его по земле после того, как пострадавший зацепился ногой за стремя и не смог самостоятельно освободиться.

Отмечается, что организаторы мероприятия, по словам очевидцев, не выдали участникам заезда спецодежду.

В республиканском Минздраве заявили, что в результате происшествия мужчина получил только ушибы. По словам медиков, сейчас он проходит амбулаторное лечение.



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