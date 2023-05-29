Зампред Госдумы Толстой вручил бойцам в ДНР технику и обмундирование

Журналист, заместитель председателя Госдумы Петр Толстой вместе с представителями «Народного фронта» посетил расположения нескольких подразделений в ДНР и вручил бойцам технику и обмундирование, сообщает пресс-служба «Народного фронта».

«Мы привезли все самое необходимое: летняя военная амуниция, квадрокоптеры, антидроновые ружья, тепловизионные прицелы и крепления для них, другими словами – все, что необходимо для фронта», – рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» в ДНР Сергей Самохин.

В распоряжении бойцов теперь есть автомобили повышенной проходимости, квадрокоптеры, коллиматоры, генераторы, перископы, бинокли, средства связи.

«Это все для нас необходимо и очень ценно, это поможет эффективнее бороться с врагом и приблизит нашу общую победу», – рассказал боец из подразделения в Донецке с позывным «Русский».

Этот сбор в рамках проекта «Все для победы!» «Народного фронта» для депутата стал вторым. Порядка 20 тысяч человек откликнулись на призыв помочь бойцам подразделений ДНР. Усилиями всей страны было собрано более 50 млн рублей.

«Огромная благодарность всем, кто принял участие в сборе «Народного фронта» «Все для победы!». На ваши средства удалось закупить не просто оборудование, но еще и вещи, которые облегчат нашим бойцам жизнь в быту», – обратился к жителям России Толстой.