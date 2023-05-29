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Метеоролог рассказала, какой день станет самым жарким за первую неделю лета в Москве

Метеоролог Позднякова: 1 июня станет самым жарким днем за первую неделю лета в Москве

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В четверг, 1 июня в Москве ожидается самый жаркий день за первую неделю лета, рассказала телеканалу «360» метеоролог, главный специалист Гидрометцентра столицы Татьяна Позднякова.

«Самым комфортным днем для проведения досуга станет четверг, 1 июня. Температура воздуха ночью и днем в целом поднимется +25 градусов. В остальные дни рабочей недели — +23 днем, +13 ночью», — отметила она.

При этом к концу недели в столице ожидается похолодание, температура воздуха в дневное и ночное время опустится до +11 градусов. По словам метеоролога, это обусловлено тем, что в Москву придет северный поток ветра. Также ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

«В области сегодня ночью столбики термометров опустятся до +7…+12 градусов. В следующие дни недели — +9…+14. Днем воздух прогреется до +23 градусов», — добавила специалист.

Позднякова отметила, что после выходных в столицу придет тепло, днем температура будет составлять +20…+22 градусов, ночью — +10…+13.

Ранее сообщалось, что в Москве 29 мая ожидается переменная облачность, без осадков и до +23 градусов тепла.

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