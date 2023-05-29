В Ленобласти неизвестный с электрошокером надругался над 53-летней петербурженкой

На железнодорожной станции в Ленобласти неизвестный мужчина с электрошокером напал на 53-летнюю женщину-психолога из Санкт-Петербурга и изнасиловал ее. Об этом рассказывает «Фонтанка».

В полицию петербургского метрополитена накануне днем обратилась 53-летняя жительница города. Она рассказала, что тремя часами ранее на нее напал неизвестный мужчина. Инцидент произошел в Выборгском районе области у железнодорожной станции «63 километр». Злоумышленник изнасиловал петербурженку, угрожая ей электрошокером, а затем скрылся с места происшествия.

Также выяснилось, что женщина работает детским психологом. Россиянка описала нападавшего как лысоватого мужчину сорока лет с рыжей щетиной.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Омской области дачница подверглась нападению рецидивиста и чудом избежала изнасилования.