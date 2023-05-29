Мужчина отрубил мечом руку блогеру

Мужчина в китайском городе Сямынь, провинция Фуцзянь, напал на блогера и отрубил ему руку мечом. Как сообщает портал Dexerto, все произошло в прямом эфире.

Стример общался с другом во время своего стрима, когда внезапно в кадре появился мужчина с мечом. Он вел себя агрессивно, с собой у него был меч. В результате в какой-то момент конфликта он отрубил руку блогеру. Сам удар попал на видео, и потом кадры распространились в социальных сетях. В момент атаки трансляцию смотрели 99 человек.

Другие люди, которые находись вблизи блогера, в момент атаки побежали, пытаясь скрыться от нападавшего.

На место ЧП приехали скорая помощь и полиция. Оказалось, что подозреваемый по имени Ло перед этим поссорился со стримером и его другом в приложении Douyin (китайский аналог TikTok). Это и стало причиной нападения.

Блогер и его друг госпитализированы. Оба получили также ранения в спину. Травмы не угрожают их жизни.

В соцсетях распространились фото, на которых видна лежащая на земле рука пострадавшего.

Через несколько часов после нападения полиция арестовала нападавшего. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалась, что отрубленная рука на обочине шоссе в Мичигане оказалась подделкой.