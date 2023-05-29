Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мужчина отрубил мечом руку блогеру

Dexerto: мужчина с мечом напал на китайского блогера и отрубил ему руку

close
100%
Matt Slocum/AP

Мужчина в китайском городе Сямынь, провинция Фуцзянь, напал на блогера и отрубил ему руку мечом. Как сообщает портал Dexerto, все произошло в прямом эфире.

Стример общался с другом во время своего стрима, когда внезапно в кадре появился мужчина с мечом. Он вел себя агрессивно, с собой у него был меч. В результате в какой-то момент конфликта он отрубил руку блогеру. Сам удар попал на видео, и потом кадры распространились в социальных сетях. В момент атаки трансляцию смотрели 99 человек.

Другие люди, которые находись вблизи блогера, в момент атаки побежали, пытаясь скрыться от нападавшего.

На место ЧП приехали скорая помощь и полиция. Оказалось, что подозреваемый по имени Ло перед этим поссорился со стримером и его другом в приложении Douyin (китайский аналог TikTok). Это и стало причиной нападения.

Блогер и его друг госпитализированы. Оба получили также ранения в спину. Травмы не угрожают их жизни.

В соцсетях распространились фото, на которых видна лежащая на земле рука пострадавшего.

Через несколько часов после нападения полиция арестовала нападавшего. Ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалась, что отрубленная рука на обочине шоссе в Мичигане оказалась подделкой.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях