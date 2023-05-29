Ученый предупредил о неизбежной гибели Черного моря

Турецкий ученый, геолог Осман Бекташ в интервью bTV рассказал о подстерегающей опасности всех, кто живет у Черного моря.

Бекташ считает, что гибель моря невозможно предотвратить или обратить вспять. Он указал, что глобальное потепление влияет на его структуру.

По словам геолога, Черное море состоит из трех слоев. На его дне залегают ядовитые газы, посередине находится промежуточный слой, где температура составляет не выше восьми градусов по Цельсию. Именно он играет роль кондиционера, а в верхнем, богатом кислородом, живут рыбы и другие морские обитатели.

Бекташ пояснил, что средний «защитный» слой из-за глобального потепления климата начал истончаться.

«Нижний слой, богатый ядовитыми газами, в будущем смешается с верхним и будет угрожать тем, кто живет у моря», — полагает Бекташ. По его оценке, это уже нельзя исправить.

Еще в 2016 году Международная группа ученых из Бельгии, Германии, Италии и США опубликовала результаты исследований, проводившихся в течение почти 60 лет в акватории Черного моря. Выводы, к которым пришли специалисты, пугают: если тенденция к глобальному потеплению сохранится, а страны региона не сократят сбросы промышленных отходов в реки черноморского бассейна, вскоре Понт Эвксинский, как называли море древние греки, станет совсем непригодным для жизни. Причем речь идет не о какой-то долгосрочной перспективе, а о сроках всего в десятки лет.