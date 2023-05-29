ВЦИОМ: у россиян появился социальный оптимизм и симпатии к политическим центристам

Участники прошедшей в Москве Грушинской конференции (организована ВЦИОМом) оценили психологическое состояние россиян на текущий момент. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сообщается, хоть душевное здоровье граждан РФ сталкивается со все новыми вызовами, механизмы психологической защиты запустили эффект «сплочения вокруг флага» и даже вызвали всплеск социального оптимизма.

Психологи считают, что такой оптимизм имеет шанс стать устойчивым. Ему может помешать подрыв доверия к социальным институтам.

Как указали специалисты, россияне стали больше тяготеть к социально-демократическим и либеральным, а не консервативным, ценностям. Граждане РФ симпатизируют центристским политическим силам, уверяют эксперты.

Профессор ВШЭ Ольга Гулевич отметила, что угроза вызывает в обществе консервативный сдвиг. Так, внутренняя угроза (экономический кризис, снижение уровня жизни, репрессии), по ее словам, усиливает запрос на справедливость, а внешняя или международная, напротив, позволяет пренебречь этим и простить государству многое в поисках его защиты. Это объясняет феномен «сплочения вокруг флага». Как сообщается, социологи фиксируют его в России с начала СВО.

19 апреля в России проводился ежегодный День единых действий в память о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. В этот день дети и взрослые вспоминают о преступлениях нацистов и их пособников – специальные мероприятия проходят в школах, вузах, досуговых центрах, библиотеках и других местах. О том, почему с каждым годом акции Дня единых действий охватывают все больше участников и что там происходит, – в материале «Газеты.Ru».