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Врач рассказала, чем монодиеты могут навредить организму

Врач Подкорытова предупредила, что монодиеты могут приводить к диабету и ожирению

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Монодиеты – один из популярных способов быстро сбросить вес, однако пользы от них нет, так как они приводят к дефициту полезных веществ, а быстрая потеря веса происходит за счет выхода воды и истощения мышц. Об этом «Газете.Ru» рассказала Надежда Подкорытова, главный врач ИНВИТРО-Урал.

По словам эксперта, жизнедеятельность человека требует разнообразных питательных веществ, белков, жиров и углеводов, витаминов и микроэлементов, а монодиета фокусируется на одной группе макронутриентов — белковых, жировых либо углеводных продуктах. Поэтому в целях снижения веса лучше выбрать правильное сбалансированное питание и увеличить физическую активность.

«Монодиета противопоказана при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии и диабете, мочекаменной болезни и во время беременности. Исследования подтвердили, что при серьезном ограничении калорий происходит не только уменьшение костной массы, но и снижается фертильность. Монодиета нередко приводит к расстройствам ЖКТ и таким болезням, как диабет 2-го типа и ожирение, а также вызывает дефицит железа», — подчеркнула врач.

Кроме того, после такой диеты потерянные килограммы быстро возвращаются, плюс ко всему — часто вместе с дополнительными килограммами: так организм запасается на случай следующего стресса.

«Особенно опасно соблюдать монодиету дольше одной-двух недель – нехватка нужных веществ может вызвать необратимые последствия для здоровья. Приведу несколько примеров: избыток риса провоцирует дефицит калия и камнеобразование, творог нарушает обмен кальция, а кефир – работу кишечника, яблоки сбивают баланс белков, арбуз нарушает жировой обмен, а бананы повышают уровень глюкозы в крови», — предупредила медик.

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