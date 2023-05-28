Лишь треть россиян не отвлекаются от работы во время удаленки

Только 30% жителей России не отвлекаются на сторонние дела при работе из дома, выяснили онлайн-сервис по управлению здоровьем Budu и платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru в ходе совместного опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

42% россиян в течение рабочего дня в условиях удаленки позволяют себе выйти в магазин, еще 31% – поехать по делам (к врачу, например). Еще треть опрошенных могут отвлечься на чтение или просмотр фильмов. 9% отходят от рабочего места для прогулки с домашним животным, 6% отвлекаются на игры.

Работники сферы маркетинга и PR (56%) и IT (55%) чаще остальных выходят в течение рабочего дня за покупками. Консультанты (45%) отвлекаются на чтение. Реже других позволяют себе отвлекаться от работы дома продажники (55%) и бухгалтеры (39%).

Клинический психолог medtech-сервиса Budu Алевтина Кузьмина дала несколько советов по тому, как не отвлекаться от работы во время удаленной работы.

«Во-первых, если дома есть кто-то помимо работающего человека, следует четко обозначить границы. Не нужно позволять себя отвлекать. Чтобы помочь себе и другим настроиться на рабочий лад, необходимо оборудовать рабочее место. Если оно есть, это помогает выстроить рабочие границы, видимые другим», — рассказала она.

Во-вторых, по словам психолога, рабочую неделю и дни стоит начинать с составления списка дел (рабочих и личных). Бытовые задачи (например, поход в магазин) также должны быть обозначены в графике, но не в перечне рабочих вопросов.

«Особенно эффективно использование такого опорного материала в состоянии утомления. Когда мозг устает, он сам себе часто упрощает расписание, отказываясь от каких-то задач. Также мозгу проще воспринимать письменный формат списков дел», — отметила эксперт.

Кроме этого, важно следить за отдыхом. Чтобы отдых вместо 15 минут не затягивался на час, стоит заранее спланировать необходимые перерывы. Очень важно не подменять понятия: отдых в перерыве – это не поход в магазин, подчеркнула психолог Кузьмина.