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В Анкаре произошли столкновения сторонников оппозиции

ТАСС: небольшие столкновения произошли в Анкаре между сторонниками Кылычдароглу

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Dilara Senkaya/Reuters

Небольшие столкновения между сторонниками оппозиционного кандидата на президентских выборах в Турции Кемаля Кылычдароглу произошли в воскресенье в Анкаре, но ситуация контролируется полицией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам корреспондента агентства, около 50-60 человек, преимущественно молодых людей, собрались возле штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии в столичном районе Сёгютозю. Изначально они общались на повышенных тонах, а после это переросло в небольшую потасовку.

Полиция при этом не вмешивалась, но контролировала ситуацию, говорится в публикации.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидирующий на выборах главы государства, заявил, что граждане страны на ближайшие пять лет передали ответственность за управление страной ему и его администрации.

До этого стало известно, что эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев поздравили Эрдогана с победой во втором туре выборов.

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Выборы в Турции
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