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В Запорожской области прошла первая Божественная литургия Русской православной церкви

В кафедральном соборе прошла первая Божественная литургия Русской православной церкви

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В кафедральном соборе Бердянска прошла первая Божественная литургия Русской православной церкви в Запорожской области, службу провел епископ Бронницкий Лука, которого патриарх Кирилл назначил управляющим Бердянской и Приморской епархии РПЦ после обращения местного духовенства. Об этом сообщает Теlegram-канал «Запорожский вестник».

Ради торжественного события в кафедральном соборе, названном в честь Рождества Христова, собрались сотни верующих.

«Мы видим, какие гонения идут сейчас на Украине на Русскую православную церковь. А в новых регионах все идет по-другому», — отметил первый вице-губернатор Запорожской области Сергей Толмачев, который принял участие в торжественной литургии по поручению главы региона Евгения Балицкого.

Ранее Бердянская епархия была официально принята в прямое управление Русской православной церкви. Переход в непосредственное подчинение патриарху Московскому и всея Руси был одобрен на заседании Священного Синода 16 мая.

Перед этим священнослужители Бердянской и Приморской епархии Запорожской области обратились к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о принятии в Русскую православную церковь.

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