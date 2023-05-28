Воздушные гимнасты и джаз-квинтет Игоря Бутмана выступили на открытии академии «Меганом»

В Крыму в арт-кластере «Таврида» начала работу академия творческих индустрий «Меганом». Во время церемонии открытия уличный театр «Пластилиновый дождь» показал зрителям перфоманс в воздухе, а квинтет под руководством Игоря Бутмана представил концертную программу «Джаз у Меганома». Об этом сообщает пресс-служба арт-кластера «Таврида».

Постановка «Ловцы снов», представленная гостям мероприятия уличным театром «Пластилиновый дождь» из Самары, рассказала о мире сновидений на языке пластики и воздушной акробатики.

Ранее коллектив театра участвовал в церемонии закрытия Олимпийских игр 2014 в Сочи и прошел в полуфинал телевизионного проекта «Минута славы» на «Первом канале».

Во время церемонии открытия академии артисты исполняли сложные номера на строительном кране, удерживая внимание зрителей на протяжении всей постановки.

«В уличном театре в отличие от обычного театра отсутствует четвертая стена — граница между зрителями и артистами, которая позволяет больше погрузиться в происходящее. В нашем шоу задействован строительный кран, который буквально помогает актерам взмыть в небо — это единственный в России перфоманс такого формата», — рассказала концертный директор театра «Пластилиновый дождь» Анастасия Захарова.

В этот же день перед гостями церемонии открытия выступил квинтет под руководством Игоря Бутмана. Коллектив совместно с резидентами арт-кластера представил концертную программу «Джаз у Меганома».

Саксофонист Игорь Бутман, пианист Олег Аккуратов, гитарист Евгений Побожий, барабанщик Эдуард Зизак и контрабасист Артем Баскаков выступили на одной сцене с резидентами арт-кластера «Таврида» Андреем Рыбальченко и Никитой Злобиным.

«Не была поклонницей джазовой музыки и не ожидала, что концерт мне так понравится! Очень вдохновилась и впечатлилась выступлением резидентов «Тавриды» на одной сцене с таким маэстро, как Игорь Бутман», — поделилась впечатлениями участница мероприятия Александра Пьянзина из Мордовии.

По словам Игоря Бутмана, академия «Меганом» создает особую творческую среду и форматы, в которых между экспертами и слушателями выстраивается сотрудничество и взаимодействие.

«Она точно станет точкой сбора наиболее перспективных музыкантов, ведь ребята получат не только теоретические и практические навыки, но и начнут представлять свое творчество массовому зрителю», — уверен музыкант.

Академия творческих индустрий «Меганом» — новый проект арт-кластера «Таврида», который станет одной из ключевых площадок для развития молодого российского искусства и ядром молодежно-просветительского курорта «Таврида.АРТ».