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В Саратовской области погиб восьмилетний мальчик

В Саратовской области восьмилетний мальчик погиб во время прыжка с гаража

Прокуратура города Балашова организовала проверку по факту гибели восьмилетнего мальчика на территории гаражного кооператива, сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, 28 мая 2023 года в 14:00 на территории гаражного кооператива «ГСК 2013», расположенного на улице Строителей, восьмилетний мальчик пытался перепрыгнуть с одного недостроенного гаража на другой. Он оттолкнулся от незакрепленной бетонной конструкции, оступился и упал между бетонных плит, одна из которых придавила его.

Ребенок скончался на месте от полученных повреждений.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Городская прокуратура даст оценку законности деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе будет рассмотрен вопрос о законности расположения объекта строительства.

Ранее на пляже в Кировской области ребенок упал в яму с песком и задохнулся.

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