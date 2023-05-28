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В Приморье заявили, что напавший на девушку тигр не собирался ее «убивать»

В центре «Амурский тигр» заявили, что напавший на девушку в Приморье зверь не собирался ее убивать

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Центр «Амурский тигр»

Тигр, напавший на девушку неподалеку от села Раковка в Приморье, сам оставил пострадавшую, поскольку у него «не было цели ее убивать». Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Амурский тигр». Там отметили, что сейчас устанавливаются причины случившегося и состояние тигра.

«Девушка от него не отбивалась. Зверь ее сам оставил ввиду того, что у него не было цели ее убивать. Сейчас установят все обстоятельства, в том числе, что с тигром и почему это произошло, тогда и примут решение по дальнейшим действиям», — сказали в Центре.

Ранее центр «Амурский тигр» со ссылкой на участников событий сообщал, что пострадавшая девушка поехала с другими людьми искать пропавшую накануне собаку. Примерно в 3,5 км от села Раковка они увидели примятую траву и следы крови, которые девушка пошла изучать, а ее спутники поехали на машине разворачиваться. После того, как пострадавшая прошла немного по следам, на нее напал тигр, повредив девушке плечо, предплечья и кисти, а затем скрылся в тайге.

При этом СМИ писали о четырех разных версиях нападения. Так, по данным Telegram-канала Amur Mash, пострадавшая могла собирать папоротник, выйти в туалет или искать собаку. А Telegram-канал 112 утверждал, что полицейские рассматривают версию, согласно которой люди специально искали тигра, поскольку муж пострадавшей — охотник.

Сестра пострадавшей написала в соцсетях, что не согласна с изложением событий в СМИ — по ее словам, тигр напал сзади. В беседе с «Газетой.Ru» она также рассказала, что у ее сестры «сильный ангел-хранитель» и добавила, что после атаки девушка была в сознании.

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