В Калининграде старшеклассники избили школьницу, обвинив ее в пропаже вейпа

В поселке Прибрежный подростки избили школьницу, которая якобы потеряла чужой вейп. Об этом сообщается в Telegram-канале Amber Mash.

По данным издания, 13-летняя ученица 16-й школы уже не раз подвергалась унижению со стороны школьницы-старшеклассницы и ее компании. В этот раз девочка-подросток обвинила потерпевшую в том, что она якобы потеряла ее новый вейп.

По словам мамы 13-летней ученицы, сначала от нее требовали денег, а затем избили, снимая происходящее на камеру мобильного телефона, прыснули ей в лицо спреем от клещей и поставили на колени. Остановить издевательства смог прохожий, который разнял школьниц.

У семиклассницы есть гематомы на лбу и ссадины на шее. Мама потерпевшей написала заявление в полицию. Она намерена обратиться в прокуратуру и в Следственный комитет.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в официальном Telegram-канале, сотрудники медицинского учреждения сообщили им, что 26 мая 2023 года в больницу за помощью обратилась 13-летняя школьница. Врачи диагностировали у нее ушиб тканей головы.

По факту произошедшего проводится проверка. Личности участников инцидента уже установлены.

Ранее в Сыктывкаре школьник приковал 13-летнего мальчика к турнику наручниками за кражу вейпа.