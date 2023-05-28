В Деснянском районе Киева произошел сильный пожар

В Деснянском районе Киева произошло сильное возгорание в лесном массиве. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко в социальных сетях заявил, что после атак города в ночь на 28 мая загорелась крыша склада. В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА загорелась крыша здания трехэтажного складского помещения.

Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в ночь на 28 мая Киев подвергся самой массированной атаке дронами с начала боевых действий.

В ночь на воскресенье, 28 мая, воздушная тревога была объявлена в Киеве и Киевской области, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Житомирской областях Украины, а также на подконтрольной киевским властям части Херсонской области.

10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины.