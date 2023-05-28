Сестра жертвы тигра из Приморья рассказала об «ангеле-хранителе»

Сестра девушки, на которую напал амурский тигр неподалеку от села Раковка в Приморье, рассказала «Газете.Ru», что пострадавшая после ЧП была в сознании, а сейчас спит. Женщина отметила, что у ее сестры «сильный ангел-хранитель».

«Это моя сестра. Она в сознании. Спит сейчас. Можно сказать, у нее сильный ангел хранитель. И муж не растерялся, среагировал», — рассказала она.

Ранее центр «Амурский тигр» со ссылкой на участников событий сообщил, что пострадавшая девушка поехала с другими людьми искать пропавшую накануне собаку. Примерно в 3,5 км от села Раковка они увидели примятую траву и следы крови, которые девушка пошла изучать, а ее спутники поехали на машине разворачиваться. После того, как пострадавшая прошла немного по следам, на нее напал тигр, повредив девушке плечо, предплечья и кисти, а затем скрылся в тайге.

Отмечается, что восстановить точную хронологию событий сейчас пытаются сотрудники охотнадзора, работающие на месте происшествия.

При этом СМИ сообщают о четырех разных версиях нападения. Так, по данным Telegram-канала Amur Mash, пострадавшая могла собирать папоротник, выйти в туалет или искать собаку. А Telegram-канал 112 утверждает, что полицейские рассматривают еще одну версию, согласно которой люди специально искали тигра, поскольку муж пострадавшей — охотник.