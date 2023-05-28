В Крыму назвали причину масштабного сбоя в работе интернета

Телекомоператор «Миранда-медиа» сообщил, что причиной сбоя интернета в Крыму стала крупнейшая за всю историю компании хакерская атака, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

В пятницу, 26 мая, министерство информации и связи республики Крым сообщило об аварии на сети телеком-оператора «Миранда – медиа», которая создала проблему с обеспечением интернет-связи на полуострове. Также проблемы наблюдались со связью некоторых мобильных операторов Крыма и Севастополя.

«26 мая на оператора связи Крыма – «Миранда-медиа» была совершена хакерская атака», — сообщил телекомоператор.

В пресс-службе уточнили, что это была одна из крупнейших атак за всю историю компании, и на ее устранение потребовалось 16 часов. В компании добавили, что была совершена попытка уничтожения инфраструктуры конвергентного оператора связи.

Генеральный директор «Миранда-медиа» Иван Зима уверен, что к настоящему моменту сетевая инфраструктура полностью восстановлена, но в целях безопасности информационные сервисы доступны частично.

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